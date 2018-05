Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Diebstahl aus ...

Diebstahl aus Aufenthaltsraum

Bad Laasphe - Unbekannte begaben sich am Dienstagabend im Zeitraum zwischen 19 und 23 Uhr in den Aufenthaltsraum eines Taxi-Unternehmens in der Bad Laaspher Bahnhofstraße und entwendeten Bargeld. Täterhinweise erbittet das in dieser Sache ermittelnde Bad Berleburger Kriminalkommissariat unter 02751-909-0.

