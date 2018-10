Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / E-Bike entwendet - ...

E-Bike entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Kreuztal - Unbekannte entwendeten am Montag (15.10.2018) in der Zeit zwischen 11:00 und 14:00 Uhr ein E-Bike von einem Firmengelände in Kredenbach. Die Diebe entfernten sich von dem in der Austraße gelegenen Gelände mit dem schwarz-weißen E-Bike der Marke Giant (Typ: Dirt E+2) in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf über 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kreuztaler Polizei unter der Nummer 02732-9090 zu melden.

OTS: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65854 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65854.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Pressestelle Lars Detmer Telefon: 0271 7099 1114 E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -