Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Einbrecher ...

Einbrecher verschwinden ohne Beute: Kirchentür aufgehebelt

Hilchenbach - Unbekannte brachen am Samstag in der Zeit zwischen 12.45 und 17.45 Uhr die Seitentüre zur Sakristei der Kirche St. Vitus in Hilchenbach "In der Herrenwiese" auf und richteten dabei einen Sachschaden von rund 800 Euro an. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen offenbar nichts. Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat 5 unter 02732-909-0 entgegen.

