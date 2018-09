Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Einbruch in ...

Einbruch in Firmengebäude - Polizei bittet um Hinweise

Siegen - Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Siegen-Niederschelden in der Ziegelbrennerstraße ein und richteten dabei einen Sachschaden von rund 3.000 Euro an. Angaben zu möglichen Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65854 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65854.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Georg Baum Telefon: 0271 7099 1222 E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -