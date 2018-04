Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Einbruch in Schulgebäude

Einbruch in Schulgebäude

Bad Laasphe - Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Freitag- und Samstagmittag in Bad Laasphe im "Gennernbach" in das dortige Schulgebäude ein. Dabei beschmierten die Einbrecher auch eine Hauswand mit Graffiti und richteten so einen Sachschaden von rund 2000 Euro an. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Schulgebäudes beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02751-909-0 zu melden.

