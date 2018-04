Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Einbrüche in Reithalle ...

Einbrüche in Reithalle und Kindergarten

Kreuztal - Unbekannte brachen am Samstagabend bzw. in der Nacht zu Sonntag in der Reithalle in Kreuztal-Buschhütten "Zum Hubensgut" einen Lagerraum auf. Ob dabei etwas entwendet wurde, steht aktuell noch nicht genau fest.

Und am Freitagabend bzw. in der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte in die Kindertagesstätte in der Südstraße in Kreuztal ein. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten nach möglicher Beute durchsucht und durchwühlt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten keine Angaben bzgl. der Beute gemacht werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des jeweiligen Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kreuztal unter 02732-909-0 zu melden.

OTS: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65854 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65854.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Georg Baum Telefon: 0271 7099 1222 E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -