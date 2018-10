Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Einbrüche in zwei ...

Einbrüche in zwei Weidenauer Kindergärten und ein Geisweider Schuhgeschäft

Siegen - Am vergangenen Wochenende kam es Siegener Stadtgebiet zu drei Einbruchsedelikten.

Betroffen waren zwei Kindergärten in Weidenau in der Talstraße und im Holunderweg und ein Schuhgeschäft in Siegen-Geisweid in der Röntgenstraße. Bei dem Einbruch in das Schuhgeschäft schlugen die Einbrecher in der Nacht zu Sonntag gegen 03.30 Uhr die Scheibe der Eingangstür ein, durchwühlten alsdann den kompletten Laden und entwendeten Waren in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt in allen drei Fällen das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

