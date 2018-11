Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Fahrzeugbrand

Fahrzeugbrand

Hilchenbach - In der Nacht zu Samstag - gegen 02.40 Uhr - geriet ein in Hilchenbach-Helberhausen "Am Rauhen Berg" stehender Citroen C 4 in Brand. Das Fahrzeug brannte dabei komplett aus. Schadensbilanz: rund 7.000 Euro. Die alarmierten Feuerwehren aus Hilchenbach und Helbershausen löschten das Feuer. Die Polizei ermittelt in der Sache wegen Verdachts der Brandstiftung und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

