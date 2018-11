Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Fußgängerin von Auto ...

Fußgängerin von Auto erfasst

Kreuztal - Eine 19-jährige Frau wurde am Mittwochabend beim Überqueren der Hagener Straße in Höhe der Bushaltestelle Ulmenweg von einem PKW erfasst und erheblich verletzt. Die Verletzte wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus transportiert.

OTS: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65854 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65854.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Georg Baum Telefon: 0271 7099 1222 E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/