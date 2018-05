Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Gefährdung des ...

Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

Kreuztal - Ein noch unbekannter Mann betrat am Freitagabend um kurz vor 23 Uhr in Kreuztal in Höhe einer großen Supermarkt-Filiale urplötzlich die Marburger Straße und zwang dabei einen Fahrer eines weißen Citroen C 4 zum spontanen Abbremsen. Anschließend schlug und trat der Unbekannte mehrere Male auf den PKW ein, richtete dabei einen entsprechenden Sachschaden an und ergriff danach die Flucht.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 1.80 Meter groß, schlank, 30-35 Jahre alt, hellbraune kurze Haare, weite Kleidung, hellgraue Jacke/Sweatshirt, helle Jeanshose, trug Inear-Kopfhörer, flüchtete in Richtung "Roter Platz".

Das Kreuztaler Verkehrskommissariat ermittelt nun gegen den Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidigung und Sachbeschädigung und bittet dabei um weitere sachdienliche Hinweise unter 02732-909-0.

