Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Kind bei Unfall leicht ...

Kind bei Unfall leicht verletzt

Erndtebrück - Ein dreijähriges Kind wurde am Samstagmittag bei einem Unfall in Erndtebrück-Zinse in der Straße "Große Mittel" leicht verletzt.

Ein rückwärts aus einer Einfahrt auf die Straße einbiegender PKW war gegen 14.20 Uhr mit dem Kind kollidiert, das zu diesem Zeitpunkt mit seinem Laufrad den dortigen Gehweg bergab befuhr.

Das Mädchen erlitt bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen, so dass es nach kurzer Behandlung in einem Rettungswagen wieder in die Obhut seiner Eltern übergeben werden konnte.

