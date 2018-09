Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Kleintransporter in ...

Kleintransporter in Helberhausen in Flammen aufgegangen

Hilchenbach - In der Nacht zu Samstag gegen 05.00 Uhr geriet in Hilchenbach-Helberhausen "Unterm Wäldchen" ein Kleintransporter eines dortigen Seniorenwohnheims in Brand. An dem spezialausgerüsteten Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von rund 20.000 Euro. Seitens der Feuerwehr waren vor Ort der Feuerwehrlöschzug Hilchenbach und die Löschgruppe Helberhausen im Einsatz.

Das Siegener Kriminalkommissariat 1 ermittelt jetzt zur genauen Brandursache und bittet dabei um sachdienliche Hinweise zu etwaig beobachteten verdächtigen Personen oder Fahrzeuge unter 0271-7099-0.

