Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Körperverletzung: ...

Körperverletzung: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Neunkirchen - Das Siegener Kriminalkommissariat 4 ermittelt aktuell gegen einen noch unbekannten Mann wegen Körperverletzung. Der etwa 35 - 40 Jahre alte Mann ist dringend verdächtig, am Mittwoch gegen 17.45 Uhr an einer Bushaltestelle in Neunkirchen an der Kölner Straße zunächst eine Frau mit einem Fußtritt angegriffen zu haben. Als sich die Frau dann in den Bus retten wollte, bedrohte der Unbekannte dort noch den Busfahrer und bespuckte ihn. Von dem Grobian liegt folgende Beschreibung vor: Ca. 180cm groß, grauer 3-Tage-Bart, schwarze Oberbekleidung, schwarz-weiße Wintermütze, führte eine "REWE"-Tüte mit sich. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei unter 0271-7099-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65854 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65854.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Georg Baum Telefon: 0271 7099 1222 E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -