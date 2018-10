Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Motorradfahrerin gerät ...

Motorradfahrerin gerät in den Gegenverkehr und kracht gegen Auto

Bad Berleburg - Eine 32-jährige Motorradfahrerin aus Norddeutschland geriet am Samstagmittag in Bad Berleburg in einem scharfen Kurvenbereich der B 480 auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Audi A 4. Die 32-Jährige kam dabei bei dem Unfall zu Fall und wurde verletzt. Mittels Rettungswagen wurde sie dem Berleburger Krankenhaus zugeführt. Die B 480 war während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Unfallschadensbilanz: rund 25.000 Euro.

