Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Müllcontainer in ...

Müllcontainer in Flammen - Polizei bittet um Hinweise

Neunkirchen - Am Samstagmittag (19.05.2018) kurz vor 13:00 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Müllcontainer an der Kölner Straße ausrücken. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Inhalt des Containers, der an der Rückseite eines Mehrfamilienhauses stand, lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Das Siegener Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0271-7099-0.

