Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Pärchen entwendet ...

Pärchen entwendet Werkzeugkisten aus Firmenwagen

Wilnsdorf - Ein noch unbekanntes Duo (Mann und Frau) schlug in der Nacht zu Donnerstag um 01.30 Uhr in der Wilnsdorfer Hubertusstraße die Heckscheibe eines dort geparkten roten Mercedes Vito-Firmenfahrzeugs ein und entwendete anschließend zwei darin befindliche Werkzeugkisten samt Inhalt. Mit dem rund 3.500 Euro teuren Diebesgut unter dem Arm flüchtete das Duo zu Fuß in Richtung Frankfurter Straße. Eine der beiden Personen war bunt gekleidet. Weitere sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

