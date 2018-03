Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / PKW-Überschlag ...

PKW-Überschlag unverletzt überstanden

Freudenberg - Ein unter erheblichem Alkoholeinfluss stehender 35-jähriger Autofahrer kam am Montagabend in Freudenberg-Oberholzklau in einem Kurvenbereich der Meiswinkeler Straße von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend mehrfach mit seinem PKW. Der 35-Jährige blieb dabei glücklicher Weise unverletzt. Der unfallbedingte Sachschaden wir auf rund 10000 Euro geschätzt. Dem Mann wurden auf der Wache Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

