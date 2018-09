Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Räuberischer Diebstahl ...

Räuberischer Diebstahl - von zwei Flaschen Schnaps

Siegen - Wegen räuberischen Diebstahls von zwei Flaschen Schnaps ermittelt aktuell das Siegener Kriminalkommissariat gegen einen 31-jährigen Mann aus Bad Berleburg. Der Mann hatte die Alkoholika am Donnerstagmittag in einem Geschäft in Weidenau gestohlen und dann auf seiner Flucht noch eine Frau verletzt. Zudem führte er bei seiner Tat ein Messer mit sich.

OTS: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65854 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65854.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Georg Baum Telefon: 0271 7099 1222 E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/