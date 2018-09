Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Raubüberfall: Duo ...

Raubüberfall: Duo erbeutet Geldkassetten

Bad Berleburg - Am Freitagabend kam es in der Bad Berleburger Poststraße zu einem Raubüberfall, bei dem ein noch unbekanntes Duo mehrere Geldkassetten erbeutete.

Zwei bei einem örtlichen Supermarkt Beschäftigte fuhren gegen 22.45 Uhr mit ihren PKWs vor dem Sparkassengebäude in der Poststraße vor, um die in einem Jutebeutel mit der Aufschrift "Bad Berleburg" befindlichen Geldbomben in dem Nachtresor zu deponieren.

Als der 26-jährige Angestellte gerade aus seinem Auto aussteigen wollte, kamen aus Richtung des Geldinstituts zwei Personen auf ihn zugelaufen, bedrohten ihn unter Vorhalt von Pistolen und raubten den beschriebenen Jutebeutel inklusive der Geldbomben.

Die beiden Räuber flüchteten anschließend über den Parkplatz der Sparkasse auf die Schulstraße in Richtung Bahnhof.

Unverzüglich wurden polizeiliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, an denen mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren.

Die beiden Flüchtigen werden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1.80 Meter groß, beide stämmige Figuren, beide dunkel gekleidet, einer trug eine schwarze Sturmmaske, der andere eine weiße; einer der Täter war mit einer dunklen Lederjacke bekleidet. Die Täter sprachen nach Zeugenangaben mit vermutlich südländischem Akzent.

Auf ihrer Flucht gaben die Täter noch einen Schuss aus einer Waffe ab - vermutlich lediglich in die Luft. Eine unbeteiligte Zeugin wurde zudem von einem der Flüchtenden mit Pfefferspray besprüht.

Das in dieser Sache ermittelnde Bad Berleburger Kriminalkommissariat bittet mögliche Zeugen, die am Tatabend - oder aber auch in der Vergangenheit beim möglichen Ausbaldowern - verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des betroffenen Geldinstituts beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter 02751-909-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65854 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65854.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Georg Baum Telefon: 0271 7099 1222 E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -