Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Rennradfahrer bei ...

Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Berleburg - Ein 41-jähriger Rennradfahrer kollidierte am Freitagmittag in Bad Berleburg-Berghausen auf der Berghäuser Straße mit einem dort rückwärts aus einer Parkbucht am Straßenrand zurücksetzenden PKW. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 41-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu, so dass er einem Krankenhaus zugeführt werden musste.

Rückfragen bitte an:

