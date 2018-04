Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Rucksack aus schwarzem ...

Rucksack aus schwarzem BMW Mini entwendet - Zeugen gesucht

Siegen - An einem schwarzen Pkw BMW Mini wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 09.45 und 12 Uhr in der Siegener Emilienstraße eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend vom Beifahrersitz ein Rucksack samt Inhalt (Mobiltelefon, EC-Karte, Ausweisdokumente etc.) entwendet.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

