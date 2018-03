Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Schwerer Unfall auf ...

Schwerer Unfall auf der B 62

Hilchenbach - Ein 75-jähriger Autofahrer beabsichtigte am Mittwochnachmittag in Hilchenbach-Lützel auf der B 62 zwischen Lützel und Altenteich einen vorausfahrenden LKW zu überholen. Dabei übersah der Senior einen entgegenkommenden PKW. Der 28-jährige Fahrer des entgegenkommenden Kia Ceed leitete - um den drohenden Zusammenstoß zu vermeiden - ein Ausweichmanöver ein, wobei er sich dann mit seinem Fahrzeug mehrfach neben der Fahrbahn überschlug. Der bei dem Unfall verletzte 28-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus transportiert. Unfallschadensbilanz: rund 10000 Euro.

