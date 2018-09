Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Sondereinsatz ...

Sondereinsatz "Motorisierte Zweiradraser": 288 Motorradfahrer kontrolliert

Siegen-Wittgenstein - In diesem Jahr ereigneten sich in unserem Kreisgebiet bereits mehrere schwere und sogar drei tödliche Unfälle mit Motorradfahren.

Im Rahmen eines gezielten Sondereinsatzes hatte die Polizei deshalb am letzten Sonntag, 09.09.2018, in der Zeit zwischen elf und 19 Uhr erneut die Rennfahrer unter den Kradfahrern im Visier.

Im gesamten Kreisgebiet überwachten an diesem Tag zahlreiche Beamte die Einhaltung der zugelassenen Geschwindigkeit auf den bekannten Motorradstrecken.

Dabei zeigten sich folgende Ergebnisse:

Insgesamt wurden von der Polizei 288 motorisierte Zweiradfahrer kontrolliert.

29 von ihnen waren zu schnell unterwegs. Davon waren 9 Kradfahrer derart schnell, dass ihnen nun wegen ihrer Geschwindigkeitsüberschreitung eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige ins Haus flattern wird. 20 Raser kamen an Ort und Stelle mit einem Verwarngeld davon.

Aus Sicht der Polizei hingegen bemerkenswert und erfreulich: Bei der Kontrolle am 09.09.2018 wurden überhaupt keine Geschwindigkeitsverstöße im Fahrverbotsbereich mit den dann obligatorisch fällig werdenden Punkten in Flensburg und Fahrverboten festgestellt.

Der Spitzenreiter des Tages bei den Geschwindigkeitsverstößen war ein Kradfahrer, der mit 104 km/ bei erlaubten 70 km/h, a.g. O., auf der B 62 Afholderbach gemessen wurde.

Insgesamt waren das Verkehrsaufkommen und das Aufkommen von motorisierten Zweiradfahrern entgegen der polizeilichen Erwartung eher verhalten. Dennoch wurde eine Vielzahl von verkehrspädagogischen Gesprächen mit Kradfahrern geführt.

Abschließend betont die Polizei nochmals, dass Raser nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das anderer Verkehrsteilnehmer gefährden. Bereits wenige km/h mehr oder weniger können über Tod oder Leben entscheiden! Gerade bei den schweren Verkehrsunfällen führen Überschätzungen des eigenen Könnens in Verbindung mit zu hohen Geschwindigkeiten, aber auch Unaufmerksamkeiten im Rahmen von Ausflugsfahrten in einer Gruppe von Kradfahrern zu leidvollen Ereignissen. Das Motto "Am Limit lenkt der Zufall" verdeutlicht die Gefahren von Selbstüberschätzungen, die im Übrigen nicht nur die Zweiradfahrer betreffen, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.

Die Kreispolizeibehörde wird weitere Kontrollaktionen in Siegen-Wittgenstein durchführen, damit möglichst alle unfallfrei durch die diesjährige Motorradsaison kommen.

