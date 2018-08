Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Traurige Kinderaugen ...

Traurige Kinderaugen und "Böse Banditen"

Siegen - In vier traurige Kinderaugen mussten am Sonntagmorgen, 05. August 2018, zwei Polizeikommissare der Siegener Polizeiwache blicken, als sie zu einem frevelhaften Diebstahlsdelikt nach Kaan-Marienborn in die Straße "Unter der Ley" gerufen wurden.

Dort nämlich hatten - wie sie sich selbst in einem am Tatort hinterlassenen Tempo-Taschentuch-"Bekennerschreiben" nannten - "Die bösen Banditen" zwei unverschlossen in einer Grundstückseinfahrt stehende Kinderfahrräder entwendet.

In dem Bekennerschreiben entschuldigten sich die "Die bösen Banditen" quasi für den Diebstahl, baten sogar um Verständnis und gaben an, als "Entschädigung" unter anderem einen Fußball am Tatort hinterlassen zu haben. Dieser Ball konnte allerdings nicht (mehr?)aufgefunden werden.

Da die beiden silber-blauen bzw. schwarz-roten Kinderfahrräder noch nicht wieder aufgetaucht sind, bittet die Polizei nun um sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Kinderräder bzw. zu den "Bösen Banditen" unter 0271-7099-0.

