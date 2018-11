Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Überfall auf ...

Überfall auf Spielhalle: Täter mit Axt und Pfefferspray bewaffnet

Kreuztal - Ein männlicher maskierter Täter betrat am Montagabend gegen 22 Uhr eine Spielhalle in Kreuztal-Krombach an der Hagener Straße und forderte dort unter Vorhalt einer Axt und Pfeffersprays die Herausgabe der Einnahmen. Anschließend verstaute er das Geld in einem mitgeführten beigen Jutesack und verschwand mitsamt seiner Beute zu Fuß bergauf in Richtung "Auf der Aue". Personen wurden bei dem Überfall nicht verletzt.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: Deutscher, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift an den Seiten, roter Kapuzenpullover, roter Schal, rote Handschuhe, schwarze FILA-Turnschuhe. Weitere sachdienliche Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt das in dieser Sache ermittelnde Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 entgegen.

