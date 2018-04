Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Umweltdelikt

Umweltdelikt

Siegen - Im Zeitraum zwischen dem 29. und 31.03.2018 entsorgten Unbekannter hinter den Müllcontainern bei der Freiwilligen Feuerwehr in Eisern vier Kanister mit Ölresten. Dadurch wurde der Asphalt in diesem Bereich auf mehreren Quadratmetern Fläche mit Öl verunreinigt. Außerdem bestand die Gefahr, dass das Öl über eine hinter den Müllcontainern befindliche Böschung direkt in den dort verlaufenden Eisernbach hätte gelangen können. Sachdienliche Hinweise zu dem Umweltsünder nimmt die Polizei unter 0271-7099-0 entgegen.

