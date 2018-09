Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Unfall

Unfall

Neunkirchen - Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer missachtete am Mittwochmittag in Neunkirchen-Struthütten in einem Kreuzungsbereich der Tannenstraße die Vorfahrt einer 37-jährigen Seat-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der 16-Jährige leicht verletzt wurde.

