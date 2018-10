Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Unfall: Drei Verletzte ...

Unfall: Drei Verletzte und hoher Schaden

Freudenberg - Am Montagabend (08.10.2018) um 18:30 Uhr kam es zu einem folgenschweren Unfall auf der Kreuztaler Straße. Dort war ein 28-jähriger Mann mit seinem Subaru aus Bühl kommend in Richtung Wilhelmshöhe unterwegs. Auf der Kreuzung Kreuztaler Straße / Gewerbestraße krachte er mit dem Toyota einer 30-jährigen Frau zusammen, die in Gegenrichtung fuhr und nach links abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Fahrzeuglenker sowie eine 59-jährige Mitfahrerin in dem Toyota schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 50000 Euro. Die Kreuztaler Straße war für fast zwei Stunden gesperrt. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

