Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Unfall: Rollerfahrer ...

Unfall: Rollerfahrer verletzt

Siegen - Am Freitag (12.10.2018) um 13:45 Uhr zog sich ein 65-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall auf der Achenbacher Straße schwere Verletzungen zu. Eine 62-jährige Autofahrerin wollte von der Haubergstraße nach links in die Achenbacher Straße abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen den Rollerfahrer, der auf der Achenbacher Straße in Richtung Achenbach unterwegs war. Der 65-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß und dem folgenden Sturz schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte verbrachten ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 3000 Euro

