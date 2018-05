Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Unfallflucht: Polizei ...

Unfallflucht: Polizei sucht blauen Lastwagen

Holzhausen - In der Zeit von Donnerstagabend (24.05.2018) bis Freitagmorgen (25.05.2018) verursachte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker eine Unfallflucht in der Hoorwaldstraße. Der Unbekannte beschädigte dort einen abgestellten Opel Zafira und hinterließ einen Schaden in Höhe von 3500 Euro. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Sprinter oder einen Lastwagen gehandelt haben, der zumindest teilweise blau war. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

