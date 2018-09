Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Unfallflucht: Polizei ...

Unfallflucht: Polizei sucht grauen Kombi

Netphen, Dreis-Tiefenbach - Am Montagmorgen (24.09.2018) um 09:20 Uhr ereignete sich auf der Siegstraße (B62)eine Unfallflucht. Eine 28-jährige Frau war dort mit ihrem Fiat in Richtung Netphen unterwegs. Kurz hinter der Einmündung Untere Industriestraße kam ihr eine grauer Kombi entgegen, der vermeintlich zu weit links fuhr und deshalb gegen den Außenspiegel des Fiat krachte. Anschließend bog der graue Kombi ohne anzuhalten in die Untere Industriestraße ein und hinterließ einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 02732-9090.

