Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Unfallflüchtiger ...

Unfallflüchtiger silberner Renault hinterlässt 2.000 Euro Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise

Burbach - Am Donnerstag um 11.30 Uhr wurde ein in Burbach in der Nassauischen Straße geparkter Mercedes von einem noch unbekannten silbernen Renault bei einem Einparkversuch beschädigt. Der Renault-Fahrer entfernte sich unerlaubt in Richtung Burgweg und ließ den Mercedesbesitzer auf einem Schaden von rund 2.000 Euro sitzen. Das Siegener Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um weitere sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter 0271-7099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Georg Baum Telefon: 0271 7099 1222 E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/