Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Vandalismus: Mehrere ...

Vandalismus: Mehrere Autos in der Numbachstraße und in Weidenau mutwillig demoliert

Siegen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag trieben noch unbekannte Vandalen in der Numbachstraße und in Siegen-Weidenau ihr Unwesen.

In der Numbachstraße beschädigten sie mutwillig die Außenspiegel von drei dort geparkten Fahrzeugen. Den gleichen Modus operandi praktizierten Unbekannte in derselben Nacht in Weidenau im Bereich der Weidenauer Straße und der Breite Straße bei mindestens vier hier geparkten PKW.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen nimmt in allen Fällen das Siegener Kriminalkommissariat 4 unter 0271-7099-0 entgegen.

