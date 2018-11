Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Verkerhsunfall mit ...

Verkerhsunfall mit Personenschaden / 18-jährige Fußgängerin angefahren

Hilchenbach - Am Samstag, 24.11.2018, gegen 05:50 Uhr, überquerte eine 18-jährige Fußgängerin einen Zebrastreifen auf der Ferndorftstraße in Hilchenbach. Während ein Fahrzeug, in Richtung Hichenbach-Hadem fahrend, anhielt und die Fußgängerin queren ließ, übersah eine 39-jährige entgegenkommende PKW-Fahrerin die 18-Jährige und erfasste sie mit ihrem Pkw. Die junge Frau stürzte und verletzte sich. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw der 39-Jährigen entstand kein Sachschaden.

