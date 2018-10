Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Lotto-Laden in Geisweid

Siegen - Vergeblich versuchten am vergangenen Wochenende Unbekannte, gewaltsam in einen Lotto-Laden in Geisweid an der Marktstraße einzudringen. Die Täter hinterließen jedoch einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

