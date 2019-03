Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Supermarkt

Netphen - Am Freitagabend um 23 Uhr kam es in Netphen in der Talstraße zu einem versuchten Einbruch in einen dortigen Einkaufsmarkt. Dabei zerstörten zwei noch unbekannte Vermummte mit einem Eisenrohr eine Glasfensterscheibe auf der Rückseite des Einkaufsmarktes. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 entgegen.

