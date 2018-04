Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Vier Fahrräder in ...

Vier Fahrräder in Wilgersdorf gestohlen, Schaden: über 5000 Euro

Wilnsdorf - Im Zeitraum zwischen dem 26. und 31.03.2018 wurden in Wilnsdorf-Wilgersdorf in der Straße "Am Hundsberg insgesamt vier Fahrräder von Unbekannten entwendet.

Bei dem ersten Fall wurden drei Fahrräder aus einer dortigen Garage entwendet. Dabei handelt es sich im Einzelnen um ein rosa-weißes E-Bike der Marke Haibike SDuro Hardlife SL, ein blaues E-Bike Haibike SDuro Fullimine RC und ein schwarz-rosa Fahrrad der Marke Stevens. Wert der drei Fahrräder zusammen: rund 5000 Euro.

Bei dem zweiten Fall wurde aus einer in der besagten Straße befindlichen Gartenhütte ein weißes Fahrrad der Marke Centurion Eve 200 im Wert von rund 500 Euro entwendet.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wilgersdorf oder "Am Hundsberg" beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0271-7099-0 zu melden.

