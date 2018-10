Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Weißer VW Fox entwendet

Weißer VW Fox entwendet

Siegen - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen in Siegen-Niederschelden in der Martin-Luther-Straße stehenden weißen VW Fox mit dem amtlichen Kennzeichen SI-DC 113. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen bzw. zum Verbleib des entwendeten Kleinwagens nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65854 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65854.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Georg Baum Telefon: 0271 7099 1222 E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/