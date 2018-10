Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Werkzeuge aus ...

Werkzeuge aus Firmenfahrzeug entwendet: Beute im Wert von über 3000 Euro

Neunkirchen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen noch unbekannte Tatverdächtige in Neunkirchen-Wiederstein in der Frankfurter Straße die Seitenscheibe eines dort stehenden Firmen-Kleintransporters ein, zerschnitten dessen Plane und entwendeten anschließend mehrere Koffer mit Werkzeugmaschinen der Marke Hilti im geschätzten Wert von rund 3.000 Euro.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 0271-7099-0 zu melden

