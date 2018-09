Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Zwei Verletzte bei ...

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Neunkirchen - Am Sonntagabend, gegen 18.15 Uhr, kam es in Neunkirchen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kölner Straße aus Richtung Siegen in Richtung Herdorf. In Höhe der Einmündung Frankfurter Str. kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn stieß der Pkw gegen zwei Verteilerkästen. Danach geriet er auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und stieß dort mit dem Pkw eines 25-jährigen Pkw-Fahrers zusammen. Der 24-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 12.000EUR geschätzt.

