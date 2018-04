Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein / Zwei weitere PKW ...

Zwei weitere PKW aufgebrochen - Zeugen gesucht

Siegen - Neben dem bereits mitgeteilten PKW-Aufbruch in der Emilienstraße kam es am Dienstag noch zu zwei weiteren gleichgelagerten Delikten im Siegener Stadtgebiet.

Am Dienstagabend in der Zeit zwischen 19.30 und 22.10 Uhr traf es einen in einem Parkhaus in der Morleystraße stehenden grauen Fiat 500, bei dem ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem dann ein Portemonnaie samt Inhalt entwendet wurde.

Und auf einem Parkplatz in der Wichernstraße machten sich die Unbekannten mit gleichem Modus operandi in der Zeit zwischen 16.30 und 18 Uhr an einem dort geparkten schwarzen Ford Fiesta zu schaffen, wobei sie eine Handtasche erbeuteten.

Auch bei diesen beiden Fällen erbittet das Siegener Kriminalkommissariat 5 mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

