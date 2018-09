Kreispolizeibehörde Soest / Anröchte - Hoher Sachschaden nach ...

Anröchte - Hoher Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Anröchte - Ursächlich für den Brand einer Metallverarbeitenden Firma in der Dieselstraße am Dienstag gegen 11:15 Uhr waren Dachdeckerarbeiten am Dachstuhl der Firma. Dabei geriet der Dachstuhl in Brand und dehnte sich dabei auf weitere Teile des Gebäudes aus. Dies stellten Brandsachbearbeiter der Kriminalpolizei am heutigen Tage fest. Der Sachschaden wurde auf etwa 200000 Euro geschätzt. (fm)

