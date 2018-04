Kreispolizeibehörde Soest / Anröchte - Wer kennt diesen Mann?

Anröchte - Wer kennt diesen Mann?

Anröchte - Nachdem Mitte Februar 2018 einer Rentnerin in einem Verbrauchermarkt in Anröchte die Geldbörse samt Debitkarte gestohlen worden war, sucht der unbekannte Täter im Anschluss in Anröchte ein Geldinstitut auf, und hob mit der gestohlenen Karte Geld vom Konto der Geschädigten ab. Dabei wurde er fotografiert. Mit Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes sucht die Kriminalpolizei Lippstadt jetzt mit diesem Foto nach dem Tatverdächtigen. Hinweise auf die Identität oder den Aufenthalt des Mannes nimmt die Kriminalpolizei unter 02941-91000 entgegen. (fm)

