Kreispolizeibehörde Soest / Bad Sassendorf - Bei Kontrolle ...

Bad Sassendorf - Bei Kontrolle Drogen und Messer gefunden

Bad Sassendorf - Am Mittwoch, gegen 13:15 Uhr trafen Polizeibeamte eine Gruppe von drei polizeilich schon erheblich in Erscheinung getretenen Heranwachsenden aus Bad Sassendorf an der Eichendorffstraße an. Bei einer Kontrolle der zwei 18-Jährigen und des 20-Jährigen wurden geringe Mengen Marihuana und ein Springmesser aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Entsprechende Anzeigen wurden geschrieben. Nun müssen sich die Heranwachsenden strafrechtlich verantworten. Auch zukünftig wird die Polizei dort präsent sein und bei Straftaten konsequent einschreiten. (we)

