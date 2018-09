Kreispolizeibehörde Soest / Bad Sassendorf - Einbruch in Büro

Bad Sassendorf - Einbruch in Büro

Bad Sassendorf - Im Zeitraum von Sonntagmorgen bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Büro am Spreitweg ein. Sie schlugen dazu ein Fenster ein und drangen in den Raum vor. Hier entwendeten sie drei Computer. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

