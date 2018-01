Kreispolizeibehörde Soest / Bad Sassendorf - Unfallflucht

Bad Sassendorf - Unfallflucht

Bad Sassendorf - Am Dienstag, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr war ein Pkw auf einem Grundstück in der Teichstraße geparkt. Vermutlich bei einem Wendemanöver stieß ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit dem Pkw zusammen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 2500,- Euro. Die Polizei in Soest bittet um Hinweise unter Telefon 02921-91000. (we)

