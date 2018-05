Kreispolizeibehörde Soest / Bad Sassendorf - Wohnungseinbruch

Bad Sassendorf - Wohnungseinbruch

Bad Sassendorf - Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagmitttag kam es an der Straße Am Haulenbach zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf. Sie durchwühlten sämtliche Räume des Einfamilienhauses. Ob sie dabei etwas erbeuteten, konnte noch nicht geklärt werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

