Kreispolizeibehörde Soest / Eickelborn - Wohnungseinbruch

Eickelborn - Wohnungseinbruch

Eickelborn - Zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr hebelten am Dienstag unbekannte Täter die Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus in der Eickelbornstraße auf und drangen in die Wohnräume ein. Dort entwendeten sie Bargeld, Medikamente und Tabakdosen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest