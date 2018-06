Kreispolizeibehörde Soest / Ense-Bremen - Handy geraubt

Ense-Bremen - Handy geraubt

Ense - Nach dem Besuch des Schützenfestes wurde am Sonntagmorgen um 03:50 Uhr ein 23-jähriger Mann aus Iserlohn an der Burkardrother Straße überfallen. Nach Angaben des stark alkoholisierten Mannes fielen drei unbekannte Täter über ihn her und entwendeten sein Handy. Anschließend sollen die Unbekannten in einem silbernen Kleinwagen (vermutlich ein Opel Meriva) geflüchtet sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (lü)

