Kreispolizeibehörde Soest / Ense-Bremen - Unfall mit Bus

Ense-Bremen - Unfall mit Bus

Ense - Am Mittwochmorgen, gegen 06:42 Uhr, kam es auf der Werler Straße zu einem Unfall. Ein 51-jähriger Busfahrer aus Hamm war mit seinem Bus (ohne Fahrgäste) auf der Werler Straße in Richtung Bremen unterwegs. An der Einmündung zur Kurfürstenstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Bremen entgegen kommenden Toyota Avensis. Der 44-jährige Toyota-Fahrer aus Ense konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte seitlich gegen den Bus. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 13000,- EUR geschätzt. (lü)

